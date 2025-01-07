Сакраменто з Ленем в овертаймі переграв Маямі, Детройт здолав Портленд у регулярному чемпіонаті НБА

У ніч з 6 на 7 січня відбулась низка матчів Національної баскетбольної асоціації сезону-2024/25.

Сакраменто з Олексієм Ленем в овертаймі здолав Маямі. Українець провів на паркеті трохи більше двох хвилин та 2 підбирання.

Також Детройт здобув мінімальну перемогу над Портлендом, а Кліпперс поступились Міннесоті.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

7 січня

Детройт – Портленд 119:115 (23:28, 28:32, 37:30, 30:25)

Філадельфія – Фінікс 99:109 (23:16, 23:26, 27:36, 26:31)

Бруклін – Індіана 99:113 (22:24, 17:31, 31:23, 29:35)

Нью-Йорк – Орландо 94:103 (28:24, 23:29, 17:22, 26:28)

Торонто – Мілуокі 104:128 (19:28, 28:38, 28:33, 29:29)

Мемфіс – Даллас 119:104 (26:36, 30:19, 31:25, 32:24)

Міннесота – Кліпперс 108:106 (16:27, 30:26, 31:23, 31:30)

Чикаго – Сан-Антоніо 114:110 (20:29, 30:36, 32:20, 32:15)

Сакраменто – Маямі 123:118 ОТ (23:28, 27:19, 18:31, 34:24, 21:16)

Нагадаємо, вчора Михайлюк допоміг Юті здобути перемогу в матчі НБА.