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Леонард пропустить початок сезону НБА через травму

Станіслав Лисак — 23 жовтня, 23:40
Леонард пропустить початок сезону НБА через травму
Getty Images

Форвард Лос-Анджелес Кліпперс Кавай Леонард не зможе зіграти в перших матчах НБА сезону-2024/2025 через пошкодження.

Про це повідомив інсайдер Шамс Чаранія.

Гравець має пошкодження коліна і через це пропустить кілька тижнів. Форвард продовжує відновлення після запалення правого коліна.

Зазначимо, що Леонард у липні вирішив не виступати на Олімпійських іграх-2024, щоб краще підготуватися до сезону з Кліпперс.

У сезоні-2023/2024 Кавай Леонард провів 68 матчів за Кліпперс, набираючи в середньому 23,7 очка, 6,1 підбирання та 3,6 передачі.

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