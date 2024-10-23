Леонард пропустить початок сезону НБА через травму
Getty Images
Форвард Лос-Анджелес Кліпперс Кавай Леонард не зможе зіграти в перших матчах НБА сезону-2024/2025 через пошкодження.
Про це повідомив інсайдер Шамс Чаранія.
Гравець має пошкодження коліна і через це пропустить кілька тижнів. Форвард продовжує відновлення після запалення правого коліна.
Зазначимо, що Леонард у липні вирішив не виступати на Олімпійських іграх-2024, щоб краще підготуватися до сезону з Кліпперс.
У сезоні-2023/2024 Кавай Леонард провів 68 матчів за Кліпперс, набираючи в середньому 23,7 очка, 6,1 підбирання та 3,6 передачі.