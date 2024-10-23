Леонард пропустить початок сезону НБА через травму

Форвард Лос-Анджелес Кліпперс Кавай Леонард не зможе зіграти в перших матчах НБА сезону-2024/2025 через пошкодження.

Про це повідомив інсайдер Шамс Чаранія.

Гравець має пошкодження коліна і через це пропустить кілька тижнів. Форвард продовжує відновлення після запалення правого коліна.

"I'm told Kawhi Leonard will be missing weeks."@ShamsCharania with the latest on Kawhi Leonard being out indefinitely to start the Clippers' season. pic.twitter.com/XpKYC5st0c — NBA on ESPN (@ESPNNBA) October 23, 2024

Зазначимо, що Леонард у липні вирішив не виступати на Олімпійських іграх-2024, щоб краще підготуватися до сезону з Кліпперс.

У сезоні-2023/2024 Кавай Леонард провів 68 матчів за Кліпперс, набираючи в середньому 23,7 очка, 6,1 підбирання та 3,6 передачі.