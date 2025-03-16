Даллас Маверікс можуть отримати технічні поразки в наступних матчах через епідемію травм

Погані новини для фанатів Даллас Маверікс, в улюбленої команди яких може не бути іншого виходу, окрім як не вийти на майбутні матчі регулярного сезону НБА та отримати за це технічні поразки.

Про це розповів інсайдер Боббі Маркс.

Минулої ночі під час гри з Х'юстоном (96:133) Мавс втратили ще одного гравця: Данте Екзам зламав руку, через що він пропустить залишок сезону. Екзам приєднався до величезного списку травмованих, який включає Кайрі Ірвінга та Олів'є Максенса-Проспера – цей дует також вибув до кінця сезону.

Нещодавно Маверікс повідомили про стан Ентоні Девіса, Дерека Лайвлі II та Деніела Геффорда, зазначивши, що всі троє одужують, але не вказавши термінів їх повернення. Джейден Харді, Кай Джонс та Пі Джей Вашингтон не грають з початку березня.

Єдиними активними гравцями у складі є Брендон Вільямс, Двайт Пауелл, Клей Томпсон, Наджі Маршалл, Калеб Мартін, Макс Крісті, Спенсер Дінвідді та Кесслер Едвардс – всього вісім гравців. Однак незабаром ця кількість може скоротитися ще більше через обмеження ліги на двосторонніх баскетболістів.

Вільямс та Едвардс перебувають на двосторонніх контрактах. Згідно з правилами G-Ліги, вони можуть бути активними лише до 50 ігор у складі своїх команд НБА. Едвардс вже провів 47 ігор, а Вільямс – 44, тобто їм залишилося зіграти лише три та шість ігор відповідно.

Як тільки гравці вичерпають цей ліміт, у Далласа будуть великі проблеми, починаючи з 25 березня, коли має відбутися матч з Брукліном. Справа в тому, що команда НБА має мати щонайменше вісім гравців, які можуть зіграти. Якщо цей показник буде нижче, колектив отримає технічну поразку.

Боббі Маркс зазначив, що Маверікс не мають можливості підписати додаткових гравців через фінансові обмеження. У них є всього 51 000 доларів до першого жорсткого порогу стелі зарплат.

За словами Маркса, минулого міжсезоння після сайн-енд-трейду Томпсона та підписання Маршалла Даллас досяг першого жорсткого порогу стелі зарплат, який не дозволяє команді перевищити його за жодних обставин.

Тому, якщо деякі травмовані гравці Маверікс не встигнуть відновитися, техасці не зможуть набрати необхідних вісьмох здорових гравців, через що отримають технічну поразку. І це буде продовжуватися, поки в заявці команди на матч не буде щонайменше вісім готових грати баскетболістів.

Раніше стало відомо, що Джеймс Харден вийшов на дванадцяте місце в історії НБА за кількістю набраних очок.