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Гравець Далласа зламав руку в матчі НБА

Володимир Максименко — 15 березня 2025, 10:22
Гравець Далласа зламав руку в матчі НБА
Данте Екзам
Даллас

Захисник Далласа Данте Екзам отримав важку травму в матчі НБА проти Х'юстона.

Про це повідомляє ESPN.

29-річний баскетболіст зламав руку у програному поєдинку з Рокетс, відігравши лише шість хвилин. Ушкодження підтвердив головний тренер Маверікс Джейсон Кідд, але не зміг назвати приблизних строків відновлення Екзама.

"Дуже важкий сезон. Мені дійсно його шкода, адже він багато працював, щоб повернутись на паркет", – сказав наставник Далласа.

Зазначимо, що більшу частину сезону Данте пропустив через травму зап'ястя, яку отримав у передсезонному таборі команди.

Раніше Джейсон Кідд висловився про важку травму Кайрі Ірвінга, через яку баскетболіст достроково завершив сезон.

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