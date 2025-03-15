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Харден обійшов члена Зали слави у списку найкращих скорерів в історії НБА

Олексій Погорелов — 15 березня 2025, 23:51
Джеймс Харден, захисник Лос-Анджелес Кліпперс
Джеймс Харден
Лос-Анджелес Кліпперс

Зірковий захисник Лос-Анджелес Кліпперс Джеймс Харден вийшов на дванадцяте місце в історії НБА за кількістю набраних очок.

Про це ліга повідомила в соцмережах.

Ця знакова подія в кар'єрі 35-річного баскетболіста сталася минулої ночі, коли "вітрильники" перемогли Атланту (121:98). У цьому матчі "Борода" набрав 25 очок, 8 підбирань та 7 передач.

Цих очок вистачило, що обійти чемпіона НБА 1978 року Елвіна Хейза та стати дванадцятим найкращим скорером в історії ліги. Тепер на рахунку Хардена 27 314 очок.

Перед тим, щоб поборотися за потрапляння в Топ-10, Джеймс має ще перевершити Мозеса Мелоуна, який за свою кар'єру набрав 27 409 очок.

У нинішньому сезоні Джеймс Харден провів 64 матчі, у яких набирав у середньому 22,4 очки, 5,8 підбирань та 8,7 передач. Ці показники допомагають Кліпперс посідати восьме місце на Заході, маючи баланс перемог 37-30.

Раніше легендарний дворазовий чемпіон НБА Айзея Томас висловив думку, як ліга може вирішити свою проблему з великою кількістю триочкових кидків.

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НБА

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