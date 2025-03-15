Харден обійшов члена Зали слави у списку найкращих скорерів в історії НБА
Зірковий захисник Лос-Анджелес Кліпперс Джеймс Харден вийшов на дванадцяте місце в історії НБА за кількістю набраних очок.
Про це ліга повідомила в соцмережах.
Ця знакова подія в кар'єрі 35-річного баскетболіста сталася минулої ночі, коли "вітрильники" перемогли Атланту (121:98). У цьому матчі "Борода" набрав 25 очок, 8 підбирань та 7 передач.
Цих очок вистачило, що обійти чемпіона НБА 1978 року Елвіна Хейза та стати дванадцятим найкращим скорером в історії ліги. Тепер на рахунку Хардена 27 314 очок.
Перед тим, щоб поборотися за потрапляння в Топ-10, Джеймс має ще перевершити Мозеса Мелоуна, який за свою кар'єру набрав 27 409 очок.
У нинішньому сезоні Джеймс Харден провів 64 матчі, у яких набирав у середньому 22,4 очки, 5,8 підбирань та 8,7 передач. Ці показники допомагають Кліпперс посідати восьме місце на Заході, маючи баланс перемог 37-30.
Раніше легендарний дворазовий чемпіон НБА Айзея Томас висловив думку, як ліга може вирішити свою проблему з великою кількістю триочкових кидків.