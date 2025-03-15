Харден обійшов члена Зали слави у списку найкращих скорерів в історії НБА

Зірковий захисник Лос-Анджелес Кліпперс Джеймс Харден вийшов на дванадцяте місце в історії НБА за кількістю набраних очок.

Про це ліга повідомила в соцмережах.

Ця знакова подія в кар'єрі 35-річного баскетболіста сталася минулої ночі, коли "вітрильники" перемогли Атланту (121:98). У цьому матчі "Борода" набрав 25 очок, 8 підбирань та 7 передач.

Цих очок вистачило, що обійти чемпіона НБА 1978 року Елвіна Хейза та стати дванадцятим найкращим скорером в історії ліги. Тепер на рахунку Хардена 27 314 очок.

Перед тим, щоб поборотися за потрапляння в Топ-10, Джеймс має ще перевершити Мозеса Мелоуна, який за свою кар'єру набрав 27 409 очок.

the Harden way 😤



James Harden surpassed Elvin Hayes for sole possession of 12th place on the @NBA's all-time points list.@CoorsLight | #ClipperNation pic.twitter.com/Jcp9jZxWFF — LA Clippers (@LAClippers) March 15, 2025

Congrats to @JHarden13 of the @LAClippers for moving into 12th on the all-time scoring list! pic.twitter.com/szArjGqGxk — NBA (@NBA) March 15, 2025

У нинішньому сезоні Джеймс Харден провів 64 матчі, у яких набирав у середньому 22,4 очки, 5,8 підбирань та 8,7 передач. Ці показники допомагають Кліпперс посідати восьме місце на Заході, маючи баланс перемог 37-30.

Раніше легендарний дворазовий чемпіон НБА Айзея Томас висловив думку, як ліга може вирішити свою проблему з великою кількістю триочкових кидків.