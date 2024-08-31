Топклуб НБА продовжив контракт із зіркою збірної Хорватії

Хорватський центровий Івіца Зубац та Лос-Анджелес Кліпперс погодили новий контракт.

Про це повідомляє інсайдер Едріан Воджнаровскі у соцмережі "Х" (Twitter).

Сторони домовилися про пролонгацію угоди на 58,6 млн доларів на три роки. Таким чином, 27-річний Івіца за наступні чотири сезони отримає 70 млн доларів.

Зубац у сезоні-2023/2024 набирав 11,7 очка та робив 9,2 підбирання у середньому за гру. Кліпперс вибули у першому раунді плейоф.

Los Angeles Clippers C Ivica Zubac has agreed on a three-year, $58.6 million contract extension, Mike Lindeman and Jeff Schwartz of @excelbasketball tell ESPN. Zubac gets max available for his three seasons and now is guaranteed four years and $70M. pic.twitter.com/F7cSfEEqku — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 30, 2024

Нагадаємо, раніше Голден Стейт погодив новий контракт із Стефеном Каррі. Плеймейкер буде грати за "воїнів" до 2027 року.