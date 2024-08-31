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Топклуб НБА продовжив контракт із зіркою збірної Хорватії

Руслан Травкін — 31 серпня, 08:50
Топклуб НБА продовжив контракт із зіркою збірної Хорватії
Івіца Зубац
Getty images

Хорватський центровий Івіца Зубац та Лос-Анджелес Кліпперс погодили новий контракт.

Про це повідомляє інсайдер Едріан Воджнаровскі у соцмережі "Х" (Twitter).

Сторони домовилися про пролонгацію угоди на 58,6 млн доларів на три роки. Таким чином, 27-річний Івіца за наступні чотири сезони отримає 70 млн доларів.

Зубац у сезоні-2023/2024 набирав 11,7 очка та робив 9,2 підбирання у середньому за гру. Кліпперс вибули у першому раунді плейоф.

Нагадаємо, раніше Голден Стейт погодив новий контракт із Стефеном Каррі. Плеймейкер буде грати за "воїнів" до 2027 року.

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