Топклуб НБА продовжив контракт із зіркою збірної Хорватії
Івіца Зубац
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Хорватський центровий Івіца Зубац та Лос-Анджелес Кліпперс погодили новий контракт.
Про це повідомляє інсайдер Едріан Воджнаровскі у соцмережі "Х" (Twitter).
Сторони домовилися про пролонгацію угоди на 58,6 млн доларів на три роки. Таким чином, 27-річний Івіца за наступні чотири сезони отримає 70 млн доларів.
Зубац у сезоні-2023/2024 набирав 11,7 очка та робив 9,2 підбирання у середньому за гру. Кліпперс вибули у першому раунді плейоф.
Нагадаємо, раніше Голден Стейт погодив новий контракт із Стефеном Каррі. Плеймейкер буде грати за "воїнів" до 2027 року.