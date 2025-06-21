Харківські Соколи продовжили контракт із перспективним захисником

Баскетболіст Харківських Соколів Микита Змієвський залишиться у складі команди після її виходу в Суперлігу.

Про це повідомила пресслужба клубу.

17-річний захисник в сезону 2024/25 набирав у середньому 3,4 очка, 1,1 підбирання, 1,4 передачі.

Вже 8 липня він доєднається до тренувань разом із національною збірною U-18. На зборах він отримає свій шанс проявити себе, щоб увійти до 12-ки кращих у збірній та захищати Україну на Євробаскеті U-18 (перша гра – 25 липня о 18:00 проти збірної Данії).

Раніше харківський клуб оголосив про продовження співпраці з форвардом Максимом Безимою та захисником Іллею Шавгаровим.