Харківські Соколи продовжили контракт із форвардом команди
Максим Безима
БК Харківські Соколи
Харківські Соколи продовжили контракт з форвардом команди Максимом Безимою.
Про це повідомила пресслужба клубу.
Нова угода розрахована до кінця сезону-2026/27.
Безима приєднався до харківської команди посеред сезону 2024/2025, допомігши клубу виграти золото Вищої ліги.
Минулого сезону Суперліги Максим провів 32 матчі, у середньому набираючи 5.1 очка за гру. 60% своїх очок він здобув завдяки триочковим кидкам.
Напередодні Харківські Соколи оголосили про продовження контракту із захисником Андрієм Хохоником, а також підписали двох гравців Київ-Баскета – Дениса Клевзуника та Максима Сандула.