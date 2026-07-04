Харківські Соколи продовжили контракт із форвардом команди

Харківські Соколи продовжили контракт з форвардом команди Максимом Безимою.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Нова угода розрахована до кінця сезону-2026/27.

Безима приєднався до харківської команди посеред сезону 2024/2025, допомігши клубу виграти золото Вищої ліги.

Минулого сезону Суперліги Максим провів 32 матчі, у середньому набираючи 5.1 очка за гру. 60% своїх очок він здобув завдяки триочковим кидкам.

Напередодні Харківські Соколи оголосили про продовження контракту із захисником Андрієм Хохоником, а також підписали двох гравців Київ-Баскета – Дениса Клевзуника та Максима Сандула.