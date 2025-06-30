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Харківські Соколи підписали новий контракт з форвардом

Олексій Мурзак — 30 червня 2025, 19:20
Харківські Соколи підписали новий контракт з форвардом
Микита Безима (праворуч)
БК Харківські Соколи

Харківські Соколи оголосили про підписання контракту з вихованцем Азовмаша Микитою Безимою.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Форвард свого часу також грав за Хімік, Прометей. Минулий сезон починав у Дідібао, а у лютому перейшов до Харківських Соколів. В середньому набирав 11.3 очка, 6.6 підбирання та 1.6 передачі.

Раніше повідомлялося, що баскетболіст Харківських Соколів Микита Змієвський залишиться у складі команди після її виходу в Суперлігу.

Раніше харківський клуб оголосив про продовження співпраці з форвардом Максимом Безимою та захисником Іллею Шавгаровим.

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