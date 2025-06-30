Харківські Соколи підписали новий контракт з форвардом

Харківські Соколи оголосили про підписання контракту з вихованцем Азовмаша Микитою Безимою.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Форвард свого часу також грав за Хімік, Прометей. Минулий сезон починав у Дідібао, а у лютому перейшов до Харківських Соколів. В середньому набирав 11.3 очка, 6.6 підбирання та 1.6 передачі.

Раніше повідомлялося, що баскетболіст Харківських Соколів Микита Змієвський залишиться у складі команди після її виходу в Суперлігу.

Раніше харківський клуб оголосив про продовження співпраці з форвардом Максимом Безимою та захисником Іллею Шавгаровим.