Харківські Соколи підписали контракт із перспективним форвардом Київ-Баскета

Харківські Соколи підписали форварда Київ-Баскета та молодіжної збірної України Артема Романицю.

Про це повідомила пресслужба клубу.

У минулому сезоні Романиця дебютував в українській Суперлізі у складі Київ-Баскета, де став важливим гравцем ротації срібного призера чемпіонату, відігравши 31 матч.

У середньому за гру Артем набирав 6.6 очок, 2.1 підбирання та віддавав 1.1 результативну передачу.

Наразі Романиця готується до гри на молодіжному чемпіонаті Європи у складі збірної U-20.

Напередодні Харківські Соколи оголосили про продовження контракту із захисником Андрієм Хохоником, а також підписали двох гравців Київ-Баскета – Дениса Клевзуника та Максима Сандула.