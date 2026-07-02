Харківські Соколи підписали контракт із перспективним форвардом Київ-Баскета
Артем Романиця
БК Харківські Соколи
Харківські Соколи підписали форварда Київ-Баскета та молодіжної збірної України Артема Романицю.
Про це повідомила пресслужба клубу.
У минулому сезоні Романиця дебютував в українській Суперлізі у складі Київ-Баскета, де став важливим гравцем ротації срібного призера чемпіонату, відігравши 31 матч.
У середньому за гру Артем набирав 6.6 очок, 2.1 підбирання та віддавав 1.1 результативну передачу.
Наразі Романиця готується до гри на молодіжному чемпіонаті Європи у складі збірної U-20.
Напередодні Харківські Соколи оголосили про продовження контракту із захисником Андрієм Хохоником, а також підписали двох гравців Київ-Баскета – Дениса Клевзуника та Максима Сандула.