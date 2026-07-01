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Харківські Соколи продовжили контракт з українським бігменом

Олексій Мурзак — 1 липня 2026, 03:50
Харківські Соколи продовжили контракт з українським бігменом
Дмитро Клебан (зліва)
ФБУ

Харківські Соколи продовжили контракт з українським бігменом Дмитром Клебаном.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Сторони продовжили угоду на сезон-2026/27.

Клебан дебютував у Суперлізі у сезоні-2024/2025, у якому допоміг Черкаським Мавпам завоювати бронзові нагороди. Він набирав у середньому 7.5 очка, 5.9 підбирання і 1.1 передачі.

Минулу кампанію Дмитро вже провів у складі харківської команди, де в 29 матчах він набирав 6.8 очок та 3.1 підбирань в кожній грі у середньому.

Напередодні Харківські Соколи оголосили про продовження контракту із захисником Андрієм Хохоником, а також підписали двох гравців Київ-Баскета Дениса Клевзуника та Максима Сандула.

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