Харківські Соколи продовжили контракт з українським бігменом Дмитром Клебаном.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Сторони продовжили угоду на сезон-2026/27.

Клебан дебютував у Суперлізі у сезоні-2024/2025, у якому допоміг Черкаським Мавпам завоювати бронзові нагороди. Він набирав у середньому 7.5 очка, 5.9 підбирання і 1.1 передачі.

Минулу кампанію Дмитро вже провів у складі харківської команди, де в 29 матчах він набирав 6.8 очок та 3.1 підбирань в кожній грі у середньому.

Напередодні Харківські Соколи оголосили про продовження контракту із захисником Андрієм Хохоником, а також підписали двох гравців Київ-Баскета – Дениса Клевзуника та Максима Сандула.