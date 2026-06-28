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Харківські Соколи підписали чемпіона Суперліги сезону-2024/25

Олексій Мурзак — 28 червня 2026, 16:14
Харківські Соколи підписали чемпіона Суперліги сезону-2024/25
Ілля Ліщина
БК Харківські Соколи

Харківські Соколи оголосили про підписання захисника Іллі Ліщини.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Попередньою командою гравця був БК Запоріжжя, за який у сезоні-2025/26 він зіграв 23 матчі в регулярному сезоні Суперліги, набираючи у середньому Ілля 10,9 очка, 4,4 підбирання та 1,4 передачі за гру при 38,7% реалізації.

До Запоріжжя Ілля захищав кольори Дніпра, з яким став чемпіоном Суперліги у сезоні-2024/25.

Напередодні Харківські Соколи оголосили про продовження контракту із захисником Андрієм Хохоником, а також підписали двох гравців Київ-БаскетаДениса Клевзуника та Максима Сандула.

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