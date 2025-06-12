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Харківські Соколи продовжили контракт з капітаном

Андрій Мошкун — 12 червня 2025, 23:06
Харківські Соколи продовжили контракт з капітаном
ФБУ

Харківські Соколи оголосили про підписання нового контракту з капітаном команди 31-річним Владиславом Чевердіним.

Про це клуб повідомляє на своїй сторінці в Instagram.

"Це буде вже четвертий сезон, коли незмінний улюбленець наших вболівальників та сьогоднішній іменинник Владислав Чевердін, битиметься за Харківських Соколів", – йдеться у повідомленні.

За три сезони в команді Владислав Чевердін зіграв найбільше за всіх матчів у формі Харківських Соколів 82 гри. А ще – забив найбільше очок в історії клубу – 1206 поінтів, є найкращим у клубній історії за кількістю підбирань – 616.

В минулому сезоні він в середньому набирав 10.6 очка, 6.0 підбирання та 0.9 передачі у рамках Вищої ліги.

"У Вищій лізі Владислав гарно впорався з капітанством. Має неуступливий характер, завжди веде запеклу боротьбу на щиті. Нам дуже потрібні його енергія, бажання до боротьби та досвід, який він уже здобув на даний момент", - прокоментував підписання Чевердіна головний тренер команди Валерій Плеханов.

Раніше минулорічні чемпіони Вищої ліги, які в цьому сезоні гратимуть у Суперлізі, оголосили про підписання Олексія Соловйова та Ігоря Клімова.

Харківські Соколи Валерій Плеханов Суперліга з баскетболу Владислав Чевердін

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