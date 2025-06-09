Харківські Соколи підсилилися ексгравцем Рівного

Харківські Соколи оголосили про початок співпраці з Олексієм Соловйовим.

Про це клуб повідомив на своїй сторінці в Instagram.

У попередньому розіграші Суперліги Олексій увійшов до топ-10 бомбардирів за кількістю набраних очок, маючи солідний середній показник – 13,2 за гру. Протягом останніх років захисник виступав за Рівне, з яким ставав віцечемпіоном Суперліги.

Підписання нового гравця прокоментував і наставник харків’ян Валерій Плеханов.

"Коли підписували – точно знали, що нам потрібен штатний шутер, снайпер. І як тільки з’явилася можливість запросити Олексія – ми не вагалися. За останні кілька сезонів він стабільно входив до лідерів за реалізацією дальніх кидків. Ми очікуємо, що Олексій допоможе нам розбивати зонні захисти суперників, а ще дуже сподіваємося, що він проявить свої лідерські якості вже у складі", – заявив тренер.

Раніше повідомлялося, що Харківські Соколи підписали Ігоря Клімова.