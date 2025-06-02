MVP Вищої ліги сезону-2024/25 знову виступатиме за Харківських Соколів
Новачок наступного сезону української Суперліги Харківські Соколи повідомив, що зірка Вищої ліги Дмитро Мартинов знову гратиме за їх клуб.
Про це оголосила пресслужба команди.
Минулого сезону харків'яни із Мартиновим у складі завоювали золоті медалі Вищої ліги, а сам баскетболіст отримав нагороду MVP розіграшу. На його рахунку у 23 матчах 19.4 очка в середньому за гру, 4.6 підбирань та 3 передачі.
"Головна задача для Дмитра – проявити свої бійцівські якості, непоступливість, та надалі демонструвати свій арсенал якостей, який в першу чергу, допомагає Соколам набирати очки.
Так само потрібно витримати конкуренцію за лідерство, у колективі з більш досвідченими гравцями у нашому складі", – прокоментував перепідписання гравця тренер Соколів Валерій Плеханов.
Нагадаємо, що Харківські Соколи виступали в українській Суперлізі три сезони поспіль: з 2019 по 2022 роки. Два попередні сезони харків'яни провели у Вищій лізі.
Раніше клуб оголосив про підписання форварда Запоріжжя.