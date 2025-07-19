Харківські Соколи підписали бігмена Черкаських Мавп

Харківські Соколи оголосили про підписання центрового Черкаських Мавп Дмитра Клебана.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Минулого сезону Дмитро дебютував у Суперлізі, зігравши у 35 матчах та здобувши бронзові нагороди з Черкаськими Мавпами. Він набирав у середньому 7,5 очка, 5,9 підбирань і 1,1 передачі.

"Довго вели перемовини щодо Дмитра. Це високий гравець із хорошими технічними якостями, який упевнено грає в ізоляції на лоупості та, що не менш важливо, має стабільний і якісний триочковий кидок.



Нам був потрібен бігмен, який зможе впевнено діяти проти таких габаритних суперників, як Сандул чи Загреба, без відчуття дискомфорту. Наразі його потенціал ще не розкрито, але я знаю, як його реалізувати", – прокоментував підписання головний тренер команди Валерій Плеханов.