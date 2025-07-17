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Найкращий асистент двох останніх сезонів Суперліги підсилив Харківські Соколи

Андрій Мошкун — 17 липня 2025, 13:23
Найкращий асистент двох останніх сезонів Суперліги підсилив Харківські Соколи
БК Харківські Соколи

Захисник Андрій Хохоник став гравцем Харківських Соколів.

Про це інформує пресслужба клубу.

"Андрій – досвідчений гравець, який ставав найкращим асистентом Суперліги два останні сезони поспіль. Має відмінні навички передач на будь-яку відстань, знаходить можливості для пасу під пресингом. Вправно виконує як довгі передачі через увесь майданчик, так і алей-упи. Ми особисто знайомі з Андрієм уже два роки. Він — справжній професіонал", – заявив головний тренер Харківських Соколів Валерій Плеханов.

Зазначимо, що Хохоник у минулому сезоні грав за Запоріжжя, яке очолював саме Плеханов.

У сезоні 2024/25 в заключній грі регулярного чемпіонату Андрій встановив історичний рекорд Суперліги — 19 результативних передач за матч, що стало найвищим показником за всю історію ліги.

Раніше Харківські Соколи підписали новий контракт з форвардом.

Харківські Соколи Валерій Плеханов Суперліга з баскетболу Андрій Хохоник

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