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Топклуб Євроліги посилив ростер гравцем збірної Бразилії з великим досвідом гри в НБА

Руслан Травкін — 25 листопада 2024, 12:40
Топклуб Євроліги посилив ростер гравцем збірної Бразилії з великим досвідом гри в НБА
Рауль Нето
x.com/FCBbasket

Іспанська Барселона оголосила про підписання бразильського захисника Рауля Нето.

Про це повідомила клубна пресслужба.

32-річний гравець попередні 6 місяців провів на Батьківщині, граючи за Пінейрос. Досвідчений плеймейкер був одним із найкращих гравців місцевого чемпіонату.

Нето з 2015 до 2022 року грав за клуби НБА. Загалом у Національній баскетбольній асоціації провів 435 матчів.

Барселона після 11 турів посідає шосте місце у турнірній таблиці Євроліги.

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