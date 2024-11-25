Топклуб Євроліги посилив ростер гравцем збірної Бразилії з великим досвідом гри в НБА
Рауль Нето
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Іспанська Барселона оголосила про підписання бразильського захисника Рауля Нето.
Про це повідомила клубна пресслужба.
32-річний гравець попередні 6 місяців провів на Батьківщині, граючи за Пінейрос. Досвідчений плеймейкер був одним із найкращих гравців місцевого чемпіонату.
Нето з 2015 до 2022 року грав за клуби НБА. Загалом у Національній баскетбольній асоціації провів 435 матчів.
Барселона після 11 турів посідає шосте місце у турнірній таблиці Євроліги.