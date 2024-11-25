Топклуб Євроліги посилив ростер гравцем збірної Бразилії з великим досвідом гри в НБА

Іспанська Барселона оголосила про підписання бразильського захисника Рауля Нето.

Про це повідомила клубна пресслужба.

32-річний гравець попередні 6 місяців провів на Батьківщині, граючи за Пінейрос. Досвідчений плеймейкер був одним із найкращих гравців місцевого чемпіонату.

Нето з 2015 до 2022 року грав за клуби НБА. Загалом у Національній баскетбольній асоціації провів 435 матчів.

𝐑𝐚𝐮𝐥 𝐍𝐞𝐭𝐨 𝐞́𝐬 𝐛𝐥𝐚𝐮𝐠𝐫𝐚𝐧𝐚 💙❤ pic.twitter.com/Yx4Lr4GSBc — Barça Basket (@FCBbasket) November 25, 2024

Барселона після 11 турів посідає шосте місце у турнірній таблиці Євроліги.