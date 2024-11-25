Не без змін: Україна оголосила заявку на матч відбору на Євробаскет-2025 проти Ізраїля

Збірна України оприлюднила заявку на четвертий матч кваліфікації чемпіонату Європи 2025 року.

Про це повідомляє сайт Федерації баскетболу України.

Так, у заявці на другу гру з Ізраїлем опинилися дванадцять баскетболістів. Тренерський штаб на чолі з Віталієм Степановським зробив одну заміну.

До заявки потрапив форвард Сергій Павлов, який замінив захисника Іллю Сидорова.

Заявка збірної України на гру з Ізраїлем

Захисники: Олександр Ковляр, Іссуф Санон, Богдан Близнюк.

Форварди: Павло Крутоус, Володимир Конєв, Іван Ткаченко, Олександр Липовий, Андрій Войналович, В'ячеслав Бобров, Сергій Павлов.

Центрові: Ростислав Новицький, Артем Пустовий.

Нагадаємо, що матч відбору на Євробаскет-2025 між збірними України та Ізраїлю відбудеться у понеділок, 25 листопада.

Старт зустрічі запланований на 20:00 за київським часом.