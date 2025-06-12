Дует Індіани повторив 24-річне досягнення Айверсона та Мутомбо

Тандем Індіани Пейсерс, що складається з Ті Джея МакКоннелла та Майлза Тернера, повторив історичний виступ у межах фінальної серії НБА.

Про це ліга повідомила в соцмережах.

Сьогодні, 12 червня, Індіана переграла Оклахому (116:107) та вдруге повела у протистоянні (2-1).

У цьому поєдинку МакКоннелл записав на свій рахунок п'ять перехоплень, у той час як Тернер відзначився п'ятьма блок-шотами.

Вперше за останні 24 роки дует одноклубників записав на свій рахунок такі показники в одній грі фінальної серії.

До цього таким відзначалися Аллен Айверсон (5 перехоплень) та Дікембе Мутомбо (5 блок-шотів) у матчі Фіналу НБА 2001 року проти Лейкерс.

T.J. McConnell tonight: 5 steals

Myles Turner tonight: 5 blocks



It's been 24 YEARS since a pair of teammates did this in a Finals game 🤯



Allen Iverson (5 STL) and Dikembe Mutombo (5 BLK) did this on June 6, 2001. pic.twitter.com/oU36ctLvSH — NBA (@NBA) June 12, 2025

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом та результатами всіх матчів постсезону.

Раніше стало відомо, що зірковий форвард Бостона Джейлен Браун переніс операцію на травмованому коліні.