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Дует Індіани повторив 24-річне досягнення Айверсона та Мутомбо

Олексій Погорелов — 12 червня 2025, 12:02
Майлз Тернер та Чет Холмгрен
Майлз Тернер та Чет Холмгрен
НБА

Тандем Індіани Пейсерс, що складається з Ті Джея МакКоннелла та Майлза Тернера, повторив історичний виступ у межах фінальної серії НБА.

Про це ліга повідомила в соцмережах.

Сьогодні, 12 червня, Індіана переграла Оклахому (116:107) та вдруге повела у протистоянні (2-1).

У цьому поєдинку МакКоннелл записав на свій рахунок п'ять перехоплень, у той час як Тернер відзначився п'ятьма блок-шотами.

Вперше за останні 24 роки дует одноклубників записав на свій рахунок такі показники в одній грі фінальної серії.

До цього таким відзначалися Аллен Айверсон (5 перехоплень) та Дікембе Мутомбо (5 блок-шотів) у матчі Фіналу НБА 2001 року проти Лейкерс.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом та результатами всіх матчів постсезону.

Раніше стало відомо, що зірковий форвард Бостона Джейлен Браун переніс операцію на травмованому коліні.

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