Дует Індіани повторив 24-річне досягнення Айверсона та Мутомбо
Тандем Індіани Пейсерс, що складається з Ті Джея МакКоннелла та Майлза Тернера, повторив історичний виступ у межах фінальної серії НБА.
Про це ліга повідомила в соцмережах.
Сьогодні, 12 червня, Індіана переграла Оклахому (116:107) та вдруге повела у протистоянні (2-1).
У цьому поєдинку МакКоннелл записав на свій рахунок п'ять перехоплень, у той час як Тернер відзначився п'ятьма блок-шотами.
Вперше за останні 24 роки дует одноклубників записав на свій рахунок такі показники в одній грі фінальної серії.
До цього таким відзначалися Аллен Айверсон (5 перехоплень) та Дікембе Мутомбо (5 блок-шотів) у матчі Фіналу НБА 2001 року проти Лейкерс.
Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом та результатами всіх матчів постсезону.
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