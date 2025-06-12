Суперзірка Бостона переніс операцію на коліні

Зірковий форвард Бостон Селтікс Джейлен Браун вибув на невизначений термін через операцію на правому коліні.

Про це "кельти" повідомили в соцмережах.

28-річний баскетболіст переніс артроскопічну малоінвазивну операцію з очищення коліна. Клуб очікує, що він повністю відновиться, коли почнеться тренувальний табір.

On the road to recovery 💪🏾 pic.twitter.com/OboqwDNnIn — Boston Celtics (@celtics) June 11, 2025

Раніше була інформація, що Джейлен Браун грав у плейоф з частково розірваним меніском саме правого коліна.

Ця травма заважала йому виступати протягом останнього місяця регулярного сезону та плейоф. Браун отримував знеболювальні ін'єкції в коліно, починаючи з березня.

У своєму дев'ятому сезоні в НБА Джейлен Браун провів 63 матчі, у яких набирав у середньому 22,2 очка, 5,8 підбирання та 4,5 передачі.

Нагадаємо, що в четвертому поєдинку серії проти Нью-Йорка (4-2) розрив ахілового сухожилля отримав інший зірковий гравець Бостона, а саме Джейсон Тейтум.