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Суперзірка Бостона переніс операцію на коліні

Олексій Погорелов — 12 червня 2025, 08:10
Джейлен Браун
Джейлен Браун
Бостон Селтікс

Зірковий форвард Бостон Селтікс Джейлен Браун вибув на невизначений термін через операцію на правому коліні.

Про це "кельти" повідомили в соцмережах.

28-річний баскетболіст переніс артроскопічну малоінвазивну операцію з очищення коліна. Клуб очікує, що він повністю відновиться, коли почнеться тренувальний табір.

Раніше була інформація, що Джейлен Браун грав у плейоф з частково розірваним меніском саме правого коліна.

Ця травма заважала йому виступати протягом останнього місяця регулярного сезону та плейоф. Браун отримував знеболювальні ін'єкції в коліно, починаючи з березня.

У своєму дев'ятому сезоні в НБА Джейлен Браун провів 63 матчі, у яких набирав у середньому 22,2 очка, 5,8 підбирання та 4,5 передачі.

Нагадаємо, що в четвертому поєдинку серії проти Нью-Йорка (4-2) розрив ахілового сухожилля отримав інший зірковий гравець Бостона, а саме Джейсон Тейтум.

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