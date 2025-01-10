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Київ-Баскет впевнено переміг Рівне у матчі Суперліги

Микола Дендак — 10 січня 2025, 16:51
Київ-Баскет впевнено переміг Рівне у матчі Суперліги
ФБУ

Сьогодні, 10 січня, Київ-Баскет зустрічався з Рівним у матчі регулярного чемпіонату Суперліги з баскетболу.

Поєдинок завершився з рахунком 99:73 на користь столичного клубу.

Вже після першої чверть Київ-Баскет підтвердив свій статус фаворита, відірвавшись на 9 очок, проте вирішальним стала третя чверть. Там кияни перевершили суперника на 17 очок та закрили питання щодо переможця.

Найрезультативнішим гравцем у поєдинку став Павло Буренко. На його рахунку 28 очок, 5 підбирань та 6 передач.

Чемпіонат України з баскетболу - Суперліга
10 січня

Київ-Баскет – Рівне 99:73 (29:20, 17:17, 30:13, 23:23)

Кияни продовжують йти на другому місці в турнірній таблиці. А Рівне посідає 4 сходинку.

Сьогодні відбудеться ще один матч Суперліги, в якому Прикарпаття-Говерла зустрінеться зі Старим Луцьком. Початок – о 18:00 за київським часом.

Київ-Баскет БК Рівне Суперліга з баскетболу

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