Переможний кидок за 0,3 секунди до кінця: Індіана шокувала Оклахому в першому матчі фіналу НБА

У ніч з 5 на 6 червня стартував фінал Національної баскетбольної асоціації сезону-2025/26. У вирішальній серії зійшлися Оклахома-Сіті Тандер та Індіана Пейсерз.

Перша гра завершилася з рахунком 111:110 на користь Індіани.

Баскетбол – НБА-2024/25

Фінал, перший матч, 6 червня

Оклахома – Індіана 110:111 (29:20, 28:25, 31:28, 25:35)

ESPN

ESPN

Фаворитом вважалася саме Оклахома. Клуб два сезони поспіль став переможцем Західної конференції за підсумками регулярного сезону. Ба більше – "громовержці" завершили чемпіонат із рекордом 68-14.

Індіана за "регулярку" здобула 50 перемог. Особливо добре колектив Ріка Карлайла почав грати з лютого. Пейсерз довели, що перебувають у чудовій формі саме в плейоф. Команда почергово пройшла Мілвокі, Клівленд і Нью-Йорк.

Початок гри вийшов рівним. Під кінець першої чверті Тандер таки відірвалися на 9 очок – 29:20.

CARUSO BLOCK 🚫

SGA MIDDY 😮‍💨



Thunder leading early in Game 1 on ABC! pic.twitter.com/vkDGSylNKP — NBA (@NBA) June 6, 2025

За підсумками другої чверті відрив збільшився до 12 пунктів. Влучали колективи практично з однаковим відсотком, але гості зробили аж 18 втрат, коли Оклахома допустила лише 4.

Пейсерз трохи заспокоїли свій мандраж і менше втрачали м'яч. Утім, свій ритм спіймав Шай Гілджес-Александер і влучати дальні почав Лу Дорт. Це дозволило фавориту тримати андердога на безпечній відстані всю третю 12-хвилинку.

LU DORT PICKPOCKET.

LU DORT TRIPLE.



Making things happen on both ends ⛈️#NBAFinals presented by @YouTubeTV on ABC pic.twitter.com/29BVDqnK4g — NBA (@NBA) June 6, 2025

Індіана цього року своїм характером дивувала вже не раз. Продовжила команда з Індіанаполіса це і сьогодні. У середині четвертої чверті Пейсерз видали ривок 12:2. Рахунок став 98:94.

У пам'яті пригадався перший матч серії Оклахома – Денвер. Тандер також вели практично всю зустріч, але провалили клатч і віддали перемогу.

На цей раз "коліна затряслися" вже у суперника. Тернер не влучив дальній, у наступній атаці загрався Халібертон, потім 1/2 штрафних реалізував Сіакам. Переможець Заходу скористався цим – 108:99.

Інтрига не хотіла покидати межі "Пейком центру". Аарон Нейсміт і Ендрю Немхард влучили свої триочкові спроби. Оклахома свої атаки не реалізувала.

Andrew Nembhard gets shifty before drilling the three 🔥 pic.twitter.com/mqfqRf2bLm — Indiana Pacers (@Pacers) June 6, 2025

Несміт міг скорочувати до мінімуму. Канадець пішов під кошик, де його зустрів яскравим блок-шотом його земляк Лу Дорт. У наступній атаці Шай влучає і робить "+5".

Big time energy on both ends in big time moments 🔋 pic.twitter.com/PgYTSJ2Vka — OKC THUNDER (@okcthunder) June 6, 2025

До честі Індіани, вони не здалися. Клатч – це їхня стихія. Тайріз Халібертон взяв на себе вирішальний кидок і влучив за 0,3 секунди до фінальної сирени.

Tyrese Haliburton for the lead with .3 remaining.



🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/bsYPIHo4tH — Indiana Pacers (@Pacers) June 6, 2025

Марк Дейно під час тайм-ауту намагався щось придумати, однак за такий час до кінця важко вирвати перемогу. Пейсерз розпочинають фінальну серію тріумфом.

Ініана приєдналася до НБА у 1976 році. За 49 років команда не ставала чемпіоном. Найкращим показником франшизи є фінал у сезоні-1999/00.

Тандер стали клубом НБА у 2008 році. Вже 2012 року їм вдалося дійти до фіналу, де була поразка від Маямі (1-4).

Ця команда утворилася внаслідок переїзду Сіетл Суперсонікс. Цей клуб ставав чемпіоном у 1979 році.