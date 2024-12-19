Голден Стейт Ворріорз – найдорожча франшиза НБА 2024 року
Голден Стейт Ворріорз стали найдорожчою франшизою НБА за підсумками 2024 року.
Про це повідомляє Sportico.
Станом на зараз вартість організації із Сан-Франциско оцінюється у 9,14 мільярда доларів. За рік "воїни" подорожчали на 10%.
Найдешевшою франшизою ліги став Мемфіс (3,06 мільярда), який відібрав цей статус у Нового Орлеана (3,09 мільярда).
Найбільший приріст вартості відбувся у Брукліна (+43%), що дозволило Нетс застрибнути одразу на четверте місце. Найменша зміна вартості відбулася у Фінікса (+8%), який втратив одну позицію і тепере йде 13-м.
Рейтинг вартості франшизи НБА 2024 року
- Голден Стейт Ворріорз (9,14 мільярда доларів, +10%)
- Нью-Йорк Нікс (8,3 мільярда, +12%)
- Лос-Анджелес Лейкерс (8,3 мільярда, +10%)
- Бруклін Нетс (5,7 мільярда, +43%)
- Лос-Анджелес Кліпперс (5,68 мільярда, +25%)
- Бостон Селтікс (5,66 мільярда, +11%)
- Чикаго Буллз (5,56 мільярда, +15%)
- Маямі Хіт (5 мільярдів, +20%)
- Х'юстон Рокетс (4,77 мільярда, +18%)
- Торонто Репторс (4,66 мільярда, +13%)
- Філадельфія Севенті Сіксерс (4,57 мільярда, +11%)
- Даллас Маверікс (4,46 мільярда, +11%)
- Фінікс Санз (4,32 мільярда, +8%)
- Сакраменто Кінгз (4,11 мільярда, +19%)
- Атланта Хоукс (4,07 мільярда, +21%)
- Денвер Наггетс (4,06 мільярда, +19%)
- Вашингтон Візардс (3,98 мільярда, +20%)
- Клівленд Кавальєрс (3,95 мільярда, +23%)
- Мілуокі Бакс (3,91 мільярда, +22%)
- Сан-Антоніо Сперс (3,79 мільярда, +15%)
- Індіана Пейсерс (3,74 мільярда, +14%)
- Юта Джаз (3,67 мільярда, +13%)
- Портленд Трейл Блейзерс (3,6 мільярда, +10%)
- Оклахома-Сіті Тандер (3,55 мільярда, +15%)
- Орландо Меджик (3,46 мільярда, +11%)
- Детройт Пістонс (3,45 мільярда, +11%)
- Шарлотт Горнетс (3,39 мільярда, +13%)
- Міннесота Тімбервулвз (3,29 мільярда, +12%)
- Новий Орлеан Пеліканс (3,09 мільярда, +14%)
- Мемфіс Гріззліс (3,06 мільярда, +9%)
Щоб визначити ринкову вартість 30 франшиз, Sportico розрахував дохід кожної команди, спираючись на загальнодоступну інформацію та фінансову звітність, а також на інтерв'ю з тими, хто знається на фінансах команд, зокрема зі спортивними банкірами та юристами, які активно працюють над угодами в НБА.
Ця інформація була перевірена кількома власниками, а також керівниками команд або материнських компаній, президентами, фінансовими директорами, працівниками відділів зв'язків зі ЗМІ, галузевими експертами та інвесторами.
Нагадаємо, що НБА також опублікувала символічну збірну Кубку НБА-2024, переможцями якого стали Мілуокі Бакс.