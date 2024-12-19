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Голден Стейт Ворріорз – найдорожча франшиза НБА 2024 року

Олексій Погорелов — 19 грудня 2024, 20:46
Голден Стейт Ворріорз – найдорожча франшиза НБА 2024 року
Стеф Каррі та Бадді Гілд
Голден Стейт Ворріорз

Голден Стейт Ворріорз стали найдорожчою франшизою НБА за підсумками 2024 року.

Про це повідомляє Sportico.

Станом на зараз вартість організації із Сан-Франциско оцінюється у 9,14 мільярда доларів. За рік "воїни" подорожчали на 10%.

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Найдешевшою франшизою ліги став Мемфіс (3,06 мільярда), який відібрав цей статус у Нового Орлеана (3,09 мільярда).

Найбільший приріст вартості відбувся у Брукліна (+43%), що дозволило Нетс застрибнути одразу на четверте місце. Найменша зміна вартості відбулася у Фінікса (+8%), який втратив одну позицію і тепере йде 13-м.

Рейтинг вартості франшизи НБА 2024 року

  1. Голден Стейт Ворріорз (9,14 мільярда доларів, +10%)
  2. Нью-Йорк Нікс (8,3 мільярда, +12%)
  3. Лос-Анджелес Лейкерс (8,3 мільярда, +10%)
  4. Бруклін Нетс (5,7 мільярда, +43%)
  5. Лос-Анджелес Кліпперс (5,68 мільярда, +25%)
  6. Бостон Селтікс (5,66 мільярда, +11%)
  7. Чикаго Буллз (5,56 мільярда, +15%)
  8. Маямі Хіт (5 мільярдів, +20%)
  9. Х'юстон Рокетс (4,77 мільярда, +18%)
  10. Торонто Репторс (4,66 мільярда, +13%)
  11. Філадельфія Севенті Сіксерс (4,57 мільярда, +11%)
  12. Даллас Маверікс (4,46 мільярда, +11%)
  13. Фінікс Санз (4,32 мільярда, +8%)
  14. Сакраменто Кінгз (4,11 мільярда, +19%)
  15. Атланта Хоукс (4,07 мільярда, +21%)
  16. Денвер Наггетс (4,06 мільярда, +19%)
  17. Вашингтон Візардс (3,98 мільярда, +20%)
  18. Клівленд Кавальєрс (3,95 мільярда, +23%)
  19. Мілуокі Бакс (3,91 мільярда, +22%)
  20. Сан-Антоніо Сперс (3,79 мільярда, +15%)
  21. Індіана Пейсерс (3,74 мільярда, +14%)
  22. Юта Джаз (3,67 мільярда, +13%)
  23. Портленд Трейл Блейзерс (3,6 мільярда, +10%)
  24. Оклахома-Сіті Тандер (3,55 мільярда, +15%)
  25. Орландо Меджик (3,46 мільярда, +11%)
  26. Детройт Пістонс (3,45 мільярда, +11%)
  27. Шарлотт Горнетс (3,39 мільярда, +13%)
  28. Міннесота Тімбервулвз (3,29 мільярда, +12%)
  29. Новий Орлеан Пеліканс (3,09 мільярда, +14%)
  30. Мемфіс Гріззліс (3,06 мільярда, +9%)

Щоб визначити ринкову вартість 30 франшиз, Sportico розрахував дохід кожної команди, спираючись на загальнодоступну інформацію та фінансову звітність, а також на інтерв'ю з тими, хто знається на фінансах команд, зокрема зі спортивними банкірами та юристами, які активно працюють над угодами в НБА.

Ця інформація була перевірена кількома власниками, а також керівниками команд або материнських компаній, президентами, фінансовими директорами, працівниками відділів зв'язків зі ЗМІ, галузевими експертами та інвесторами.

Нагадаємо, що НБА також опублікувала символічну збірну Кубку НБА-2024, переможцями якого стали Мілуокі Бакс.

Голден Стейт НБА

Голден Стейт

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