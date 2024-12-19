Голден Стейт Ворріорз – найдорожча франшиза НБА 2024 року

Голден Стейт Ворріорз стали найдорожчою франшизою НБА за підсумками 2024 року.

Про це повідомляє Sportico.

Станом на зараз вартість організації із Сан-Франциско оцінюється у 9,14 мільярда доларів. За рік "воїни" подорожчали на 10%.

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Найдешевшою франшизою ліги став Мемфіс (3,06 мільярда), який відібрав цей статус у Нового Орлеана (3,09 мільярда).

Найбільший приріст вартості відбувся у Брукліна (+43%), що дозволило Нетс застрибнути одразу на четверте місце. Найменша зміна вартості відбулася у Фінікса (+8%), який втратив одну позицію і тепере йде 13-м.

Рейтинг вартості франшизи НБА 2024 року

Голден Стейт Ворріорз (9,14 мільярда доларів, +10%) Нью-Йорк Нікс (8,3 мільярда, +12%) Лос-Анджелес Лейкерс (8,3 мільярда, +10%) Бруклін Нетс (5,7 мільярда, +43%) Лос-Анджелес Кліпперс (5,68 мільярда, +25%) Бостон Селтікс (5,66 мільярда, +11%) Чикаго Буллз (5,56 мільярда, +15%) Маямі Хіт (5 мільярдів, +20%) Х'юстон Рокетс (4,77 мільярда, +18%) Торонто Репторс (4,66 мільярда, +13%) Філадельфія Севенті Сіксерс (4,57 мільярда, +11%) Даллас Маверікс (4,46 мільярда, +11%) Фінікс Санз (4,32 мільярда, +8%) Сакраменто Кінгз (4,11 мільярда, +19%) Атланта Хоукс (4,07 мільярда, +21%) Денвер Наггетс (4,06 мільярда, +19%) Вашингтон Візардс (3,98 мільярда, +20%) Клівленд Кавальєрс (3,95 мільярда, +23%) Мілуокі Бакс (3,91 мільярда, +22%) Сан-Антоніо Сперс (3,79 мільярда, +15%) Індіана Пейсерс (3,74 мільярда, +14%) Юта Джаз (3,67 мільярда, +13%) Портленд Трейл Блейзерс (3,6 мільярда, +10%) Оклахома-Сіті Тандер (3,55 мільярда, +15%) Орландо Меджик (3,46 мільярда, +11%) Детройт Пістонс (3,45 мільярда, +11%) Шарлотт Горнетс (3,39 мільярда, +13%) Міннесота Тімбервулвз (3,29 мільярда, +12%) Новий Орлеан Пеліканс (3,09 мільярда, +14%) Мемфіс Гріззліс (3,06 мільярда, +9%)

Щоб визначити ринкову вартість 30 франшиз, Sportico розрахував дохід кожної команди, спираючись на загальнодоступну інформацію та фінансову звітність, а також на інтерв'ю з тими, хто знається на фінансах команд, зокрема зі спортивними банкірами та юристами, які активно працюють над угодами в НБА.

Ця інформація була перевірена кількома власниками, а також керівниками команд або материнських компаній, президентами, фінансовими директорами, працівниками відділів зв'язків зі ЗМІ, галузевими експертами та інвесторами.

Нагадаємо, що НБА також опублікувала символічну збірну Кубку НБА-2024, переможцями якого стали Мілуокі Бакс.