Денвер перервав переможну серію Бостона, Г'юстон розбив Сакраменто у регулярному чемпіонаті НБА

Софія Кулай — 26 лютого 2026, 08:15
У ніч проти 26 лютого відбулось декілька матчів регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.

Стартові зустрічі подарували уболівальникам НБА чимало драматичних протистоянь: Детройт обіграв Оклахому, а Голден Стейт був сильнішим за Мемфіс.

Мілуокі вирвав перемогу у Клівленда завдяки перевазі у два бали. Натомість Г'юстон розгромив Сакраменто. У заключному поєдинку Бостон був побитий Денвером, перерваши переможну серію з чотирьох матчів поспіль.

НБА – регулярний чемпіонат
26 лютого

Детройт – Оклахома 124:116 (22:34, 36:18, 36:28, 30:36)

Мемфіс – Голден Стейт 112:133 (31:34, 22:40, 23:22, 36:37)

Торонто – Сан-Антоніо 107:110 (29:30, 30:27, 31:21, 17:32)

Мілуокі – Клівленд 118:116 (33:33, 29:30, 31:31, 25:22)

Г'юстон – Сакраменто 128:97 (33:22, 44:28, 31:26, 20:21)

Денвер – Бостон 103:84 (21:24, 26:24, 30:19, 26:17)

Східна конференція
Західна конференція
Раніше повідомлялось, що 20-річний гравець Шарлотт Кон Кнюппель став найшвидшим гравцем в історії НБА, який здійснив 200 влучних триочкових кидків.

