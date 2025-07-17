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Голден Стейт збирається зробити тільки два підписання на ринку вільних агентів

Олексій Погорелов — 17 липня 2025, 10:41
Голден Стейт збирається зробити тільки два підписання на ринку вільних агентів
Ел Хорфорд
Бостон Селтікс

Фронт-офіс Голден Стейт Ворріорз планує оформити два ключових підписання на ринку вільних агентів.

Про це повідомляє BasketNews з посиланням на Марка Стейна.

Ринок вільних агентів НБА відкрився ще 1 липня, проте "воїни" не зробили ще жодного кроку в підсиленні свого ростеру.

За словами Стейна, варто очікувати, що Ворріорз домовляться з двома вільними агентами.

"Я очікую, що так чи інакше, "воїни" матимуть у своєму складі і Ела Хорфорда, і Де'Ентоні Мелтона", – сказав Стейн.

Зазначимо, що Мелтон розпочав минулий сезон у складі Голден Стейт. Але провівши тільки шість матів, баскетболіст зазнав розриву хрестоподібної зв'язки коліна. Згодом ГСВ обміняли його в Бруклін. До своєї травми Де'Ентоні набирав у середньому 10,3 очка, 3,3 підбирання та 2,8 передачі.

Хорфорд залишив Бостон після того, як сторони не домовилися про підписання нового контракту. У 2024 році центровий допоміг "кельтам" стати чемпіонами НБА.

Раніше стало відомо, що Бредлі Біл та Фінікс Санз домовилися про викуп контракту.

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