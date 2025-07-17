Топовий склад для 2020 року: Біл домовився з Фініксом про викуп контракту, щоб підписатися з Кліпперс

Атакувальний захисник Бредлі Біл та Фінікс Санз погодили викуп його контракту, що дозволить баскетболісту залишити команду.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

Сторони домовилися щодо умов розставання: Біл відмовився від 13,9 мільйона доларів з його 110-мільйонного контракту, який був розрахований на наступні два сезони. 32-річний гравець отримає 96 мільйонів, які будуть розтягнуті на 5 років за умовами викупу контракту.

Згідно з джерелом, після того, як він залишить ринок відмов, Бредлі Біл приєднається до Кліпперс на дворічному контракті на 11 мільйонів з опцією гравця на другий сезон.

Тож стартова п'ятірка колектива з Лос-Анджелеса виглядатиме наступним чином:

Джеймс Харден;

Бредлі Біл;

Кавай Леонард;

Джон Коллінз;

Івіца Зубац.

Бредлі Біл провів у Фініксі останні два сезони, проте цей союз не виправдав себе: у перший рік команда з Білом не змогла подолати перший раунд плейоф, а в минулому сезоні вона не вийшла навіть до турніру плей-ін.

У 106 матчах за франшизу з Арізони баскетболіст набирав у середньому 17,6 очка, 3,9 підбирання та 4,1 передачі за реалізації 49% кидків з гри, 38% триочкових та 80% штрафних.

Нагадаємо, що перебудова Фінікс Санз розпочалася з обміну Кевіна Дюранта в Х'юстон Рокетс.