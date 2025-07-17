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Топовий склад для 2020 року: Біл домовився з Фініксом про викуп контракту, щоб підписатися з Кліпперс

Олексій Погорелов — 17 липня 2025, 07:29
Бредлі Біл
Бредлі Біл
Basketball Forever

Атакувальний захисник Бредлі Біл та Фінікс Санз погодили викуп його контракту, що дозволить баскетболісту залишити команду.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

Сторони домовилися щодо умов розставання: Біл відмовився від 13,9 мільйона доларів з його 110-мільйонного контракту, який був розрахований на наступні два сезони. 32-річний гравець отримає 96 мільйонів, які будуть розтягнуті на 5 років за умовами викупу контракту.

Згідно з джерелом, після того, як він залишить ринок відмов, Бредлі Біл приєднається до Кліпперс на дворічному контракті на 11 мільйонів з опцією гравця на другий сезон.

Тож стартова п'ятірка колектива з Лос-Анджелеса виглядатиме наступним чином:

  • Джеймс Харден;
  • Бредлі Біл;
  • Кавай Леонард;
  •  Джон Коллінз;
  • Івіца Зубац.

Бредлі Біл провів у Фініксі останні два сезони, проте цей союз не виправдав себе: у перший рік команда з Білом не змогла подолати перший раунд плейоф, а в минулому сезоні вона не вийшла навіть до турніру плей-ін.

У 106 матчах за франшизу з Арізони баскетболіст набирав у середньому 17,6 очка, 3,9 підбирання та 4,1 передачі за реалізації 49% кидків з гри, 38% триочкових та 80% штрафних.

Нагадаємо, що перебудова Фінікс Санз розпочалася з обміну Кевіна Дюранта в Х'юстон Рокетс.

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Фінікс Санз

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