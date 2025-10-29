Мілуокі переграв Нью-Йорк, Батлер допоміг Голдер Стейт здолати Кліпперс в НБА

У ніч з 28 на 29 жовтня відбулась низка матчів у межах Національної баскетбольної асоціації.

Мілуоків в напруженому матчі здолали Нью-Йорк, а Сакраменто дав бій, але все ж програв Оклахомі.

21 очко Джиммі Батлера допомогли Голден Стейт переграти Кліпперс. Легкий форвард закинув 16000 очок за кар'єру в НБА, ставши 128-м гравцем, якому підкорилось подібне досягнення.

Ще одна гра завершилась в овертаймі – Філадельфія дотисла Вашингтон, оформивши четверту перемогу поспіль.

НБА – регулярний сезон-2025/26

29 жовтня

Вашингтон – Філадельфія 134:139 (40:32, 32:36, 38:26, 16:32, 8:13 ОТ)

Маямі – Шарлотт 144:117 (37:34, 39:26, 29:28, 39:29)

Мілуокі – Нью-Йорк 121:111 (27:26, 32:45, 35:20, 27:20)

Оклахома – Сакраменто 107:101 (24:29, 34:33, 22:21, 27:18)

Голден Стейт – Кліпперс 98:79 (33:25, 13:24, 32:14, 20:16)

Напередодні стало відомо, що Олексій Лень після 12 років в НБА продовжить кар'єру в Євролізі.