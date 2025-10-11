Українська правда
Французького гравця заарештували з великим обсягом кокаїну за підозрою в торгівлі наркотиками

Олексій Погорелов — 11 жовтня 2025, 12:21
Майк Джозеф
Guillaume Poumarede

Професійний баскетболіст Майк Джозеф, центровий гайанського походження, який виступає у третьому дивізіоні Франції, був заарештований у своєму будинку за підозрою у незаконному обігу наркотиків.

Про це повідомляє BeBasket.

За інформацією джерела, арешт відбувся в ніч на 6 жовтня в будинку 31-річного гравця в Лурді. Під час обшуку слідчі вилучили 150 грамів кокаїну та 3 000 євро готівкою.

Згідно зі звітом, цієї кількості достатньо, щоб виключити особисте використання та свідчити про причетність до організованої торгівлі наркотиками. Клуб Юніон Тарб-Лурд, за який виступає Джозеф, одразу ж відсторонив баскетболіста до суду.

У звіті також зазначається, що неназваний одноклубник Джозефа був затриманий того ж дня. Проте його швидко допитали, виправдали та звільнили.

Нагадаємо, що старший брат зірки Денвер Наггетс Ніколи Йокича дізнався вирок за бійку з фанатом Лейкерс.

Раніше з'явилася інформація, що клуби НБА врегулювали 10-мільйонний судовий позов щодо крадіжки конфіденційних файлів.

