Французького гравця заарештували з великим обсягом кокаїну за підозрою в торгівлі наркотиками
Професійний баскетболіст Майк Джозеф, центровий гайанського походження, який виступає у третьому дивізіоні Франції, був заарештований у своєму будинку за підозрою у незаконному обігу наркотиків.
Про це повідомляє BeBasket.
За інформацією джерела, арешт відбувся в ніч на 6 жовтня в будинку 31-річного гравця в Лурді. Під час обшуку слідчі вилучили 150 грамів кокаїну та 3 000 євро готівкою.
Згідно зі звітом, цієї кількості достатньо, щоб виключити особисте використання та свідчити про причетність до організованої торгівлі наркотиками. Клуб Юніон Тарб-Лурд, за який виступає Джозеф, одразу ж відсторонив баскетболіста до суду.
У звіті також зазначається, що неназваний одноклубник Джозефа був затриманий того ж дня. Проте його швидко допитали, виправдали та звільнили.
