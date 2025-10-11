Визнав себе винним: брат Йокича дізнався вирок за бійку з фанатом Лейкерс

Страхінья Йокич, старший брат зірки Денвер Наггетс Ніколи Йокича, визнав себе винним у бійці з фанатом Лос-Анджелес Лейкерс.

Про це повідомляє The Denver Post.

Згідно з джерелом, 43-річний серб отримав один рік умовного терміну за "проступок та дрібні правопорушення".

Інцидент стався у квітні 2024 року під час матчу між Денвером та Лейкерс. На відео, яке з'явилося у соцмережах, можна побачити, як Страхінья б'є чоловіка в обличчя.

Nikola Jokic's older brother Strahinja threw a punch at a fan following the Nuggets' 20-point comeback win vs. the Lakers 👀



Потерпілий, уболівальник Лейкерс Ніколас Меєр, заявив у позові, що в результаті інциденту він отримав струс мозку, порізи та синці на обличчі, а також викривлення перегородки носа.

Страхінью звинуватили у нападі третього ступеня. Спочатку серб заявив, що не зробив нічого поганого, пояснивши, що захищав свого багаторічного друга, із яким був на арені. У підсумку брат Ніколи визнав провину, в результаті чого він отримав один рік умовно.

