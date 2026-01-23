Форвард Голден Стейт, який вимагає негайного обміну, отримав травму

Форвард Голден Стейт Джонатан Кумінга отримав травму напередодні вирішальних тижнів для обміну в іншу команду.

Про це пише ESPN.

Баскетболіст щойно повернувся в ротацію Ворріорз після того як пропустив 9 матчів через конфлікт з командою, а на початку року мав проблеми зі спиною.

До основного складу ГСВ Кумінга увійшов після важкої травми Джиммі Батлера, але у матчі проти Далласа форвард зіграв лише 10 хвилин – він підвернув гомілкостоп та отримав вивих лівого коліна.

Первинний медичний огляд показав відсутність суттєвих ушкоджень, але очікується, що Кумінга пройде повторне МРТ.

Цього сезону баскетболіст зіграв 20 матчів, у яких в середньому набирав 12 очок за 23 хвилини на паркеті, виконував 2.5 передачі та збирав 5.8 підбирань.

Зауважимо, що Кумінга вимагає від Голден Стейт негайного обміну в будь-який інший клуб НБА. Серед претендентів називають Сакраменто Кінгз та Даллас Маверікс, а до завершення періоду трейдів залишається два тижні.

Нагадаємо, що влітку Ворріорз підписали з Кумінгою дворічний контракт на $46.8 млн з опцією команди на другий сезон. Гравець зізнавався оточенню, що відчував тиск під час підписання, але для клубу така структура угоди робить його зручним активом для обміну.