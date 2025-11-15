Форвард Денвера пропустить понад місяць через травму
Форвард Денвера Крістіан Браун отримав ушкодження у грі проти Кліпперс та не допоможе команді у найближчих матчах.
Про це повідомив журналіст Ло Мюррей.
У баскетболіста виявили розтягнення зв'язок лівої щиколотки – через це Браун пропустить понад півтора місяця (близько 19 матчів). Зазначається також, що повторну перевірку стану здоров'я гравця проведуть через шість тижнів.
Браун виступає за Денвер з 2022 року, а цієї осені гравець отримав новий контракт на п'ять років загальною сумою на 125 млн доларів.
Цього сезону форвард зіграв 11 матчів за Наггетс, проводячи в середньому на паркеті 29 хвилин – за цей час він набирав 11.4 очки, збирав 4.4 підбирання та виконував по три передачі. Минулого року Браун був важливим гравцем для своєї команди – 79 матчів, з яких 77 у старті.
Раніше повідомлялось, що зірковий захисник Кліпперс вибув до завершення сезону через травму.