Форвард Денвера пропустить понад місяць через травму

Форвард Денвера Крістіан Браун отримав ушкодження у грі проти Кліпперс та не допоможе команді у найближчих матчах.

Про це повідомив журналіст Ло Мюррей.

У баскетболіста виявили розтягнення зв'язок лівої щиколотки – через це Браун пропустить понад півтора місяця (близько 19 матчів). Зазначається також, що повторну перевірку стану здоров'я гравця проведуть через шість тижнів.

Here is the Christian Braun injury.



Nuggets say he's out six weeks: that's at least 19 games. pic.twitter.com/8N9rJymLh1 — Law Murray ⛲️ (@LawMurrayTheNU) November 14, 2025

Браун виступає за Денвер з 2022 року, а цієї осені гравець отримав новий контракт на п'ять років загальною сумою на 125 млн доларів.

Цього сезону форвард зіграв 11 матчів за Наггетс, проводячи в середньому на паркеті 29 хвилин – за цей час він набирав 11.4 очки, збирав 4.4 підбирання та виконував по три передачі. Минулого року Браун був важливим гравцем для своєї команди – 79 матчів, з яких 77 у старті.

