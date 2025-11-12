Зірковий захисник Кліпперс вибув до кінця сезону

Зірковий захисник Лос-Анджелес Кліпперс Бредлі Біл вибув до кінця сезону через травму.

Про це повідомляє інсайдер Шемс Чаранія.

У гравця діагностовано перелом в області стегна та невдовзі перенесе операцію. Баскетболіст не зіграє до кінця сезону.

32-річний баскетболіст приєднався до Кліпперс цього літа. Він зіграв за команду в шести матчах, в середньому набираючи 8,2 очка при 37,5% влучень і віддаючи 1,7 передачі за 20,2 хвилини гри.

Нагадаємо, що Біл погодився на викуп контракту з Фінікса. У 106 матчах за франшизу з Арізони баскетболіст набирав у середньому 17,6 очка, 3,9 підбирання та 4,1 передачі за реалізації 49% кидків з гри, 38% триочкових та 80% штрафних.

Нагадаємо, напередодні НБА та профспілка баскетболістів повідомили, у якому форматі проходитиме наступний Матч всіх зірок.