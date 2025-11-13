НБА. Голден Стейт переграв Сан-Антоніо, Лейкерс поступився Оклахомі

У ніч з 12 на 13 листопада відбулась низка матчів у межах Національної баскетбольної ліги.

Черговий феноменальний поєдинок провів лідер Денвера Нікола Йокич. Серб записав на свій рахунок 55 очок, 12 підбирань та 6 результативних передач, чим допоміг своїй команді обіграти Кліпперс.

Голден Стейт після невдалого першого періоду зумів повернутися та здобути перемогу над Сан-Антоніо, а Лос-Анджелес Лейкерс розгромно поступився Оклахомі.

НБА – регулярний чемпіонат

13 листопада

Детройт – Чикаго 124:113 (35:23, 32:29, 28:27, 29:34)

Нью-Йорк – Орландо 107:124 (23:30, 19:32, 31:29, 34:33)

Шарлот – Мілвокі 111:100 (35:27, 24:23, 24:22, 28:28)

Бостон – Мемфіс 131:95 (34:26, 33:20, 33:28, 31:21)

Маямі – Клівленд 116:130 (38:29, 31:37, 28:27, 19:37)

Нью-Орлеан – Портленд 117:125 (25:30, 34:27, 26:38, 32:30)

Сан-Антоніо – Голден Стейт 120:125 (28:14, 28:35, 28:43, 36:33)

Г'юстон – Вашингтон 135:112 (38:29, 43:25, 22:33, 32:25)

Даллас – Фінікс 114:123 (28:30, 25:33, 28:32, 33:28)

Оклахома-Сіті – Лейкерс 121:92 (30:18, 40:20, 30:26, 21:28)

Сакраменто – Атланта 100:133 (34:37, 12:29, 22:39, 32:28)

Кліпперс – Денвер 116:130 (35:39, 33:24, 22:41, 26:26)

Східна конференція

Standings provided by Sofascore

Західна конференція