Маямі може вмовити Фінікс відпустити Дюранта, додавши в угоду одного гравця

Зірковий форвард Фінікс Санз Кевін Дюрант може опинитися у складі Маямі Хіт перед стартом наступного сезону. Але для цього має виконатися одна умова.

Про це повідомляє журналіст ClutchPoints Бретт Сігель.

Всі розуміють, що Дюрант не залишиться у Фініксі, цього літа він має змінити команду. Сам Кей Ді хоче опинитися в Х'юстоні, Сан-Антоніо або Маямі.

І поки пропозиція Сперс не влаштовує Санз, це саме стосується Хіт. Проте у франшизи з Флориди є варіант, за якого вони зможуть отримати 36-річного баскетболіста.

Згідно з джерелом, Фінікс вимагає від Маямі додати до свого пакету активів центрового Келела Вейра.

"Хоча обидві сторони ще не вийшли на фінішну пряму в переговорах по трейду, один гравець може вивести їх на неї. Це Келел Вейр, новачок, що виділяється у фронткорті Маямі, який є гігантом зі своїм розмахом 7 футів 4 дюйми та двостороннім потенціалом. Якщо Хіт включать Вейра в оновлений пакет, переговори з Санз вийдуть на абсолютно новий рівень, оскільки саме його хоче бачити Фінікс в переговорах з Маямі", – написав Сігель.

Зазначимо, що у Кевіна Дюранта залишився один сезон за чинним контрактом. За кампанію-2025/26 форвард заробить 54,7 мільйона доларів.

Раніше стало відомо, що Кевін Дюрант вдруге інвестував у футбольний ПСЖ, ставши його міноритарним власником.