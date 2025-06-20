Дюрант вдруге інвестував у ПСЖ, ставши повноцінним мінорітарним акціонером клубу

Дворазовий чемпіон НБА Кевін Дюрант придбав мінорітарний пакет акцій французького Парі Сен-Жермен.

Про це йдеться на сайті французького клубу.

Сторони підписали угоду про купівлю акцій та стратегічне партнерство, згідно з якою Дюрант став прямим міноритарним акціонером ПСЖ.

Варто зазначити, що Дюрант вже був акцонером ПСЖ, інвестувавши у нього однозначну мільйонну суму.

У грудні 2023 року приватна інвестиційна компанія Arctos Sports Partners придбала 12,5% акцій французької команди. У серпні минулого року Кей Ді інвестував у ПСЖ, але через фінансовий механізм, створений як раз Arctos.

Зараз же 36-річний баскетболіст продав свою частку в Arctos та придбав нову через свою інвестиційну компанію Boardroom у тандемі зі своїм бізнес-партнером і колишнім багаторічним агентом Річем Клейманом. Розмір його інвестицій приблизно такий самий, як і раніше, але точну суму ПСЖ не розголошує.

У межах співпраці Boardroom та Qatar Sports Investments (власники ПСЖ) співпрацюватимуть над широким спектром комерційних, інвестиційних та контентних ініціатив.

Дюрант підтримуватиме клуб у його подальшій спортивній та бізнес-диверсифікації та зростанні, включаючи спільну розробку сувенірної продукції та оригінального медіа-контенту, консультування щодо стратегії клубу на американському та інших міжнародних ринках, підтримку "PSG for Communities" (благодійного фонду клубу та підрозділу зі збору коштів), а також консультування щодо мультиспортивної стратегії ПСЖ, включно з потенційними планами щодо баскетболу.

Останній пункт пов'язаний із бажанням НБА створити власну лігу в Європі, яка стане конкурентом Євроліги. І хоча на баскетбольній мапі вже є БК Париж, QSI може заміслитися про створення нового клубу, який стане частиною новоствореної ліги.

Проте нещодавно комісар НБА Адам Сільвер зізнався, що проєкт нової ліги в Європі буде створений не так швидко, як вважалося.