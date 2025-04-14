Фінікс звільнив головного тренера

Клуб НБА Фінікс Санз ухвалив рішення звільнити Майка Буденхольцера з посади головного тренера команди.

Про це повідомляє Шемс Чаранія.

BREAKING: The Phoenix Suns have fired head coach Mike Budenholzer after finishing in 11th place with a 36-46 record in his one season, sources tell ESPN. pic.twitter.com/ocySLmWDQI — Shams Charania (@ShamsCharania) April 14, 2025

Регулярний чемпіонат сезону-2024/25 Фінікс завершив на 11 місці у західній конференції, здобувши 36 перемог при 46 поразках.

Буденхольцер очолив Фінікс у травні 2024 року. Тоді з ним уклали угоду на 5 років на суму в 50 мільйонів доларів. Це третє міжсезоння поспіль, у яке Санз звільняють головного тренера: у попередні два роки "жертвами" стали Монті Вільямс і Франк Фогель.

Окрім Фінікса, Буденхольцер у своїй тренерський кар’єрі також працював із Атлантою та Мілуокі. У 2021 році він привів Бакс до чемпіонського титулу.

Раніше повідомлялося про те, що Портленд погодив продовження контракту з головним тренером Чонсі Біллапсом.