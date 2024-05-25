Даллас дотиснув Міннесоту в другому матчі фіналу Західної конференції НБА

У ніч на 25 травня відбувся другий матч фіналу Західної конференції Національної баскетбольної асоціації (НБА), в якому Даллас знову переміг Міннесоту.

Поєдинок пройшов на арені Тімбервулвз та завершився з рахунком 108:109.

Вирішальний момент зустрічі стався за 3 секунди до завершення поєдинку, коли лідер Далласа Лука Дончич став автором переможного триочкового.

Також Лука став найкращим гравцем матчу. Він оформив трипл-дабл — набрав 32 очки, зробив 10 підбирань та віддав 13 результативних передач.

НБА — фінал Західної конференції

25 травня

Міннесота — Даллас 108:109 (32:26, 28:22, 26:31, 22:30)

(Рахунок в серії 0:2)

Третій матч серії відбудеться в Далласі 27 травня.

Нагадаємо, у фіналі Сходу Бостон зі Святославом Михайлюком подвоїв перевагу над Індіаною.