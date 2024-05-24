Бостон з Михайлюком обіграв Індіану в другому матчі фіналу Східної конференції НБА

У ніч на 24 травня відбувся другий матч фіналу Східної конференції Національної баскетбольної асоціації (НБА), в якому Бостон переміг Індіану.

Поєдинок завершився з рахунком 126:110. Найкращим гравцем зустрічі став захисник Селтікс Джейлен Браун, який набрав 40 очок, зробив 5 підбирань та віддав 2 передачі.

Українець Святослав Михайлюк відіграв 1:29 хвилин, за які набрав 3 бали.

НБА — фінал Східної конференції

Другий матч, 24 травня

Бостон — Індіана 126:110 (25:27, 32:24, 36:29, 33:30)

(Рахунок серії — 2:0)

Наступний поєдинок серії відбудеться 26 травня в Індіанаполісі.

Нагадаємо, Даллас веде з рахунком 1:0 у фінальній серії плей-оф Західної конференції проти Міннесоти.