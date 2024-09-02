12 років НБА позаду: лідер збірної Франції стане гравцем топклубу Євроліги

Один із лідерів збірної Франції з баскетболу Еван Фурньє підпише контракт з Олімпіакосом.

Про це повідомляє інсайдер Шемс Чаранія у соцмережі "Х" (Twitter).

Як пише журналіст, 31-річний захисник погодив із грецьким клубом контракт на 2 сезони, за які отримає понад 4 млн доларів.

Фурньє був обраний на драфті-2012 під №20. За 12 сезонів гравець виступав за Денвер, Орландо, Бостон та Нікс. Загалом відіграв 704 матчі, набираючи по 13,6 очка за 28 хвилин на паркеті.

After 12 seasons, Evan Fournier is exiting the NBA and signing a two-year, $4 million-plus deal with Euroleague club Olympiacos, per sources. Fournier averaged nearly 10 points in France's Silver Medal run at the Paris Olympics. pic.twitter.com/ErFKwEJl0W — Shams Charania (@ShamsCharania) September 2, 2024

Нагадаємо, що Еван допоміг збірній Франції здобути срібло домашньої Олімпіади-2024. Французи у фіналі зазнали поразки від збірної США.