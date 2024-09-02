12 років НБА позаду: лідер збірної Франції стане гравцем топклубу Євроліги
Еван Фурньє
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Один із лідерів збірної Франції з баскетболу Еван Фурньє підпише контракт з Олімпіакосом.
Про це повідомляє інсайдер Шемс Чаранія у соцмережі "Х" (Twitter).
Як пише журналіст, 31-річний захисник погодив із грецьким клубом контракт на 2 сезони, за які отримає понад 4 млн доларів.
Фурньє був обраний на драфті-2012 під №20. За 12 сезонів гравець виступав за Денвер, Орландо, Бостон та Нікс. Загалом відіграв 704 матчі, набираючи по 13,6 очка за 28 хвилин на паркеті.
Нагадаємо, що Еван допоміг збірній Франції здобути срібло домашньої Олімпіади-2024. Французи у фіналі зазнали поразки від збірної США.