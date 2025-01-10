Філадельфія виключила з заявки на сезон травмованого новачка

Новачок Філадельфії Джаред Маккейн пропустить залишок сезону НБА через травму лівого коліна.

Про це повідомляє ESPN.

Розігруючий 76-х вже переніс операцію, а клуб виключив його із заявки.

20-річний спортсмен досить непогано стартував у цьому сезоні, набираючи в середньому по 15 очок та зігравши 23 матчі. Маккейн отримав нагороду "Новачок року" у Східній конференції, але згодом травмував коліно у поєдинку проти Індіани.

Нагадаємо, що у поєдинку з Пейсерс також травмувався лідер Севенті Сіксерс Джоел Ембіід, у якого діагностували перелом кістки обличчя.