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Філадельфія виключила з заявки на сезон травмованого новачка

Володимир Максименко — 10 січня 2025, 10:12
Філадельфія виключила з заявки на сезон травмованого новачка
Даред Маккейн
phillyvoice.com

Новачок Філадельфії Джаред Маккейн пропустить залишок сезону НБА через травму лівого коліна.

Про це повідомляє ESPN.

Розігруючий 76-х вже переніс операцію, а клуб виключив його із заявки.

20-річний спортсмен досить непогано стартував у цьому сезоні, набираючи в середньому по 15 очок та зігравши 23 матчі. Маккейн отримав нагороду "Новачок року" у Східній конференції, але згодом травмував коліно у поєдинку проти Індіани.

Нагадаємо, що у поєдинку з Пейсерс також травмувався лідер Севенті Сіксерс Джоел Ембіід, у якого діагностували перелом кістки обличчя.

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