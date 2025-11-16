Феноменальний Дончич приніс перемогу Лейкерс над Мілуокі, Мемфіс поступився Клівленду в НБА
У ніч з 15 на 16 листопада відбулась низка матчів у межах Національної баскетбольної асоціації.
41 очко Луки Дончича допомогли Лейкерс переграти Мілуокі – конкуренцію йому склав Янніс Адетокунбо, який оформив 32 бали та зібрав 10 підбирань.
Також Індіана в результативному матчі програла Торонто, а Денвер переміг Міннесоту.
НБА – регулярний чемпіонат
16 листопада
Клівленд – Мемфіс 108:100 (28:32, 26:29, 22:23, 32:16)
Індіана – Торонто 111:129 (29:32, 24:30, 32:39, 26:28)
Шарлотт – Оклахома 96:109 (30:30, 22:25, 18:32, 26:22)
Мілуокі – Лейкерс 95:119 (18:30, 16:35, 38:27, 23:27)
Міннесота – Денвер 112:123 (32:29, 29:26, 26:32, 26:36)
Напередодні один з аутсайдерів НБА оголосив про відставку головного тренера.