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Сенсація була близькою: Фенербахче з труднощами вирвав перемогу над Віртусом

Олексій Погорелов — 20 листопада 2024, 23:51
Сенсація була близькою: Фенербахче з труднощами вирвав перемогу над Віртусом
Фенербахче
Фенербахче

У середу, 20 листопада, матч Віртуса та Фенербахче відкривав одинадцятий тур Євроліги.

Команди перед стартом зустрічі знаходилися на різних полюсах таблиці: поки турки були в ролі лідера, італійці займали передостаннє місце. Але гра розвивалася за цікавим сценарієм.

Якщо в першій чверті гості зуміли вирватися вперед, то після третьої 10-хвилинки вони вже відставали.

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Дивовижно, але Фенербахче зумів не просто відіграти відставання у 10 очок у четвертій чверті, а ще й вийти вперед уперше з початку третьої чверті.

Команди кілька разів ще обмінялися лідерством, проте підопічні Шарунаса Ясікявічюса все ж вирвали перемогу.

Євроліга – регулярний сезон
11 тур, 20 листопада

Віртус – Фенербахче 82:86 (22:23, 16:14, 23:19, 21:30)

Віртус: Шенгелія (23 + 5 підбирань), Жижич (18), Морган (14), Кордіньє (10 + 5 підбирань + 5 передач), Клайберн (8 + 6 підбирань), Муаме (3), Пайола (2), Полонара (2), Хекетт (2), Белінеллі (0).

Фенербахче: Гудурич (21), Хейс (19 + 8 підбирань), Колсон (18 + 8 підбирань + 3 перехоплення), Біберович (11), Берч (8 + 6 підбирань), Шанлі (5), Загарс (2), П'єр (2), Мейс (0), Меллі (0).

Фенербахче закріпився на першому рядку таблиці з балансом перемог 9-2. А Віртус перемістився на останнє місце, програвши 9 з 11 ігор.

Наступні шість матчів 11-го туру регулярного сезона Євроліги відбудуться 21 листопада.

Раніше стало відомо, що Анадолу Ефес призначив журналіста відомого видання на посаду спортивного директора.

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