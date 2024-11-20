Клуб Євроліги найняв журналіста на посаду спортивного директора

У клубі Євроліги Анадолу Ефес відбулися зміни на керівниї посадах.

Про це повідомляє BasketNews.

Днем раніше турецький клуб оголосив про призначення Гекче Даї новим генеральним менеджером. На цій посаді він замінив Алпера Їлмаза, про розставання з яким повідомили 12 листопада.

Тепер черга дійшла й до позиції спортивного директора. На подив багатьох Ефес вирішив довірити цю посаду журналісту beIN Sports Ісмаїлу Шенолу.

Шенол подякував баскетбольним вболівальникам за постійний інтерес до його роботи, що дозволило йому перейти на адміністративну посаду в команді Євроліги.

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Ісмаїл Шенол широко визнаний і шанований у європейському баскетбольному співтоваристві, особливо серед головних тренерів Євроліги. Він також вважається одним з найвпливовіших голосів у турецькому баскетболі.

Після 10 матчів Анадолу Ефес, маючи баланс перемог 6-4, займає восьме місце у таблиці Євроліги.