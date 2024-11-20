Колишнього гравця збірної Латвії засудили до 4 років в'язниці за вимагання хабаря

Колишній гравець збірної Латвії з баскетболу Айгарс Вітолс був засуджений до чотирьох років в'язниці через вимагання хабаря.

Про це повідомляють латвійські ресурси Apollo.lv та Sportacentrs.com.

48-річний Вітолс після завершення кар'єри пішов у політику. Він обіймав посаду заступника голови ради Кекавського повіту.

Згідно з обвинуваченням, службовець муніципалітету Кекавського повіту вимагав від підприємця 30 000 євро хабара, щоб підприємець отримав останній платіж від муніципалітету за виконання будівельних робіт згідно з проектом, а інша особа намагалася передати зазначений хабар.

У квітні 2023 суд виправдав Вітолса та його спільника. У жовтні цього року Ризький обласний суд постановив повністю скасувати вирок Господарського суду та визнати обвинувачених винними у вчиненні інкримінованих їм злочинів.

Чиновнику призначено покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державного управління строком на два роки та наглядом з випробувальним терміном на один рік. Чоловіка, який мав отримати хабар та передати його Вітолсу, визнали винним і засудили до одного року позбавлення волі.

Ігрова кар'єра Айгарса тривала з 1993 до 2013 року. Окрім латвійських клубів він також виступав за Любляну (Словенія) та Фуенлабраду (Іспанія). З 1997 до 2009 року викликався до лав національної збірної.

Нагадаємо, колишній форвард Ліверпуля отримав 8-місячний умовний термін.