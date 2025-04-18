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Федерація баскетболу Франції оштрафувала Монако на солідну суму

Володимир Максименко — 18 квітня 2025, 09:32
Федерація баскетболу Франції оштрафувала Монако на солідну суму
Майк Джеймс
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Федерація баскетболу Монако наклала штраф на Монако розміром у 100 тисяч євро через агента одного з гравців клубу.

Про це повідомляє Basketnews.

Майк Джеймс користувався послугами агента, який не мав ліцензії під час двох підписань контрактів – у сезонах 2022/23 та 2023/24.

Самого розігруючого при цьому дискваліфікували на один місяць умовно. Цікаво, що спочатку дисциплінарна комісія оштрафувала клуб на 200 тисяч, проте згодом зменшила розмір санкції. 

Також федерація винесла попередження президенту Монако Алєксєю Єфімову. 

У поточній кампанії Джеймс в середньому набирає за гру 15,8 очок та робить 5,7 результативних передач.

Нагадаємо, напередодні відбувся другий матч плейоф української Суперліги між Київ-Баскетом та Рівним, в якому столичний клуб зазнав неочікуваної поразки.

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