Янніс та Йокич лідирують після першого підрахунку голосів фанатів на Матч усіх зірок-2025

Зірковий бігмен Мілуокі Бакс Янніс Адетокумбо набрав найбільшу кількість фанатських голосів на Матч усіх зірок-2025 після першого їхнього підрахунку.

Про це повідомляє сайт НБА.

"Грік Фрік" набрав 1 710 630 голосів. На другому місці за кількістю голосів опинився його візаві з Денвера Нікола Йокич (1 422 121).

З несподіванок можна виділити ЛаМело Болла (947 444) – розігруючий Шарлотт є лідером серед захисників на Сході.

Зірка Оклахоми Шай Гілджес-Александер (1 053 683) цілком очікувано лідирує в аналогічній категорії на Заході.

Nikola Jokić and Giannis Antetokounmpo lead their respective conferences in the first fan returns of #NBAAllStar Voting presented by AT&T.



Fans account for 50% of the vote to decide All-Star starters. NBA players and a media panel account for 25% each.



Next fan update: 1/9. pic.twitter.com/OoIIa3S3fn — NBA Communications (@NBAPR) January 2, 2025

У перші три четверги січня (2, 9, 16) НБА публікуватиме результати фанатського голосування. 23 січня будуть оголошені імена гравців, яки займуть місця у стартових складах команд. 30 січня стануть відомі імена резервістів.

Уболівальники надають 50% голосів, щоб визначити учасників Матчу всіх зірок. На гравців НБА та представників ЗМІ припадає по 25%.

Нагадаємо, що зірковий вікенд 2025 року, який отримав новий формат, пройде в Сан-Франциско у Чейз Центрі, домашній арені Голден Стейт Ворріорз. Ця подія триватиме з 15 по 17 лютого.