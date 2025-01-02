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Янніс та Йокич лідирують після першого підрахунку голосів фанатів на Матч усіх зірок-2025

Олексій Погорелов — 2 січня 2025, 20:29
Янніс та Йокич лідирують після першого підрахунку голосів фанатів на Матч усіх зірок-2025
Янніс Адетокумбо та Нікола Йокич
НБА

Зірковий бігмен Мілуокі Бакс Янніс Адетокумбо набрав найбільшу кількість фанатських голосів на Матч усіх зірок-2025 після першого їхнього підрахунку.

Про це повідомляє сайт НБА.

"Грік Фрік" набрав 1 710 630 голосів. На другому місці за кількістю голосів опинився його візаві з Денвера Нікола Йокич (1 422 121).

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З несподіванок можна виділити ЛаМело Болла (947 444) – розігруючий Шарлотт є лідером серед захисників на Сході.

Зірка Оклахоми Шай Гілджес-Александер (1 053 683) цілком очікувано лідирує в аналогічній категорії на Заході.

У перші три четверги січня (2, 9, 16) НБА публікуватиме результати фанатського голосування. 23 січня будуть оголошені імена гравців, яки займуть місця у стартових складах команд. 30 січня стануть відомі імена резервістів.

Уболівальники надають 50% голосів, щоб визначити учасників Матчу всіх зірок. На гравців НБА та представників ЗМІ припадає по 25%.

Нагадаємо, що зірковий вікенд 2025 року, який отримав новий формат, пройде в Сан-Франциско у Чейз Центрі, домашній арені Голден Стейт Ворріорз. Ця подія триватиме з 15 по 17 лютого.

Мілуокі Янніс Адетокумбо НБА

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