Найкраща команда НБА втратила одного з лідерів

Клівленд Кавальєрс на деякий час втратили свою зірку Евана Моблі, який травмував лівий гомилкостоп.

Про це повідомляє ESPN.

23-річний бігмен травмувався у першій половині програного матчу з Маямі (113:123).

Моблі підвернув ногу, після чого почав шкутильгати. На другу половину поєдинку він не вийшов. Моблі завершив гру з чотирма очками та трьома підбираннями.

За інформацією джерела, Клівленд не очікує, що Моблі вилетів на тривалий термін. Про це ж після матчу заявив головний тренер Кавс Кенні Аткінсон.

Нагадаємо, що наразі Клівленд з показником 21-4 є найкращою командою не тільки на Сході, а й в усій лізі.

Цього сезону Еван Моблі встиг зіграти в 23 матчах, у яких набирав у середньому 18,9 очка, 9,3 підбирання та 2,8 передачі.