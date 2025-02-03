Леброн та зірка Клівленда: НБА назвала найкращих гравців 15 тижня НБА сезону-2024/25
NBA
Леброн Джеймс та Донован Мітчелл – найкращі гравці 15 тижня НБА сезону-2024/25.
Про це повідомила пресслужба ліги.
Зірковий ветеран допоміг Лейкерс виграти 3 матчі з 4. Леброн набирав 27,5 очка, робив 7,3 підбирання та віддавав 10,0 асистів.
На Сході нагорода дісталася захиснику Клівленда Доновану Мітчеллу. Він набирав 22,8 очка та віддавав 6,3 результативні передачі. Кавальєрс виграли всі 4 матчі минулого тижня.
Нагадаємо, в НБА стався найгучніший трейд за останні роки: Лука Дончич перейшов до Лейкерс в обмін на Ентоні Девіса.