Леброн та зірка Клівленда: НБА назвала найкращих гравців 15 тижня НБА сезону-2024/25

Леброн Джеймс та Донован Мітчелл – найкращі гравці 15 тижня НБА сезону-2024/25.

Про це повідомила пресслужба ліги.

Los Angeles Lakers forward LeBron James and Cleveland Cavaliers guard Donovan Mitchell have been named the NBA Western and Eastern Conference Players of the Week, respectively, for Week 15 of the 2024-25 season (Jan. 27 – Feb. 2). pic.twitter.com/bQg4SoHRHe — NBA Communications (@NBAPR) February 3, 2025

Зірковий ветеран допоміг Лейкерс виграти 3 матчі з 4. Леброн набирав 27,5 очка, робив 7,3 підбирання та віддавав 10,0 асистів.

На Сході нагорода дісталася захиснику Клівленда Доновану Мітчеллу. Він набирав 22,8 очка та віддавав 6,3 результативні передачі. Кавальєрс виграли всі 4 матчі минулого тижня.

Нагадаємо, в НБА стався найгучніший трейд за останні роки: Лука Дончич перейшов до Лейкерс в обмін на Ентоні Девіса.