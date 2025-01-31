Юта без Михайлюка програла Міннесоті, Вашингтон розгромно поступився Лейкерс у матчі НБА

У ніч на 31 січня відбулися 5 матчів регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації сезону-2024/25.

Головний аутсайдер сезону Вашингтон на власному паркеті нічого не зміг вдіяти проти Лейкерс. "Озерні" здобули розгромну перемогу навіть без Ентоні Девіса. 40-річний Леброн набрав 24 очки та віддав 11 результативних передач.

Клівленд продовжує перемагати. Цього разу Кавальєрс вдома здолали Атланту. У матчі міцних команд Заходу Мемфіс зумів переграти Рокетс. Портленд був сильніше за Орландо.

Святослав Михайлюк не отримав ігровий час у поєдинку з Міннесотою. "Вовки" без особливих проблем розібралися з командою українця.

НБА-2024/25 – регулярний сезон

31 січня

Вашингтон – Лейкерс 96:134 (29:42, 16:36, 25:27, 26:29)

Клівленд – Атланта 137:115 (39:29, 32:34, 39:21, 27:31)

Мемфіс – Х’юстон 120:119 (33:38, 23:28, 36:30, 28:23)

Юта – Міннесота 113:138 (31:27, 22:30, 22:44, 38:37)

Портленд – Орландо 119:90 (28:35, 34:18, 29:20, 28:17)

Нагадаємо, НБА оголосила склади на Матч усіх зірок, який пройде 16 лютого.